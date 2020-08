Stiri pe aceeasi tema

- Veste excelenta pentru iubitorii fotbalului din Arad. Reprezentantul Ligii Profesioniste de Fotbal, alaturi de cel al deținatorului drepturilor tv au dat unda verde pentru ca meciul din etapa a II-a a Ligii I, dintre UTA și FC Voluntari sa se desfașoare pe stadionul „Francisc Neuman”.

- Manchester City a eliminat-o aseara pe Real Madrid din Liga Campionilor, dupa 2-1 pe Etihad (4-2 la general). La finalul meciului, antrenorii Pep Guardiola și Zinedine Zidane au oferit imaginea serii. „Sfertul” Manchester City - Lyon se joaca sambata, 15 august, de la ora 22:00, intr-o singura manșa,…

- Tehnicianul echipei UTA Arad, Laszlo Balint, a declarat, duminica seara, dupa promovarea in Liga I, ca spera ca el si jucatorii sai sa poata sarbatori acest succes si alaturi de suporteri, potrivit news.ro.”Am facut un joc bun, foarte bun in anumite momente. Baietii au facut un efort foarte mare.…

- CFR a ratat ocazii importante contra rezervelor FCSB-ului, iar salvarea a venit târziu pentru campioana României: în minutele 86 și 88. S-a încheiat 2-0 pentru ardeleni, iar meciul de luni cu CS U Craiova se va juca cu titlul pe masa. Cum arata clasamentul în timp…

- Ilie Poenaru (43 de ani), antrenorul celor de la Academica Clinceni, a oferit declarații dupa succesul echipei sale cu FC Voluntari, scor 2-1. „Ma bucur ca am redevenit echipa pe care o doream eu. Din punct de vedere defensiv, am facut ceea ce trebuie. Noi suntem mai pragmatici, am reușit pe contraatac…

- Antrenorul formatiei FC Voluntari, Mihai Teja, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca partida cu Academica Clinceni, din cadrul etapei a 10-a a play-out-ului Ligii I, are drept miza salvarea de la retrogradare si ca echipa sa e nevoita sa castige punctele pentru a realiza obiectivul,…

- Antrenorul formatiei FC Voluntari, Mihai Teja, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca partida cu Academica Clinceni, din cadrul etapei a 10-a a play-out-ului Ligii I, are drept miza salvarea de la retrogradare si ca echipa sa e nevoita sa castige punctele pentru a realiza obiectivul. "Ma…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Mihai Teja, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa online, ca nu credea ca formatia sa poate avea un parcurs asa de bun, cu cinci victorii consecutive, dar a precizat ca aceasta trebuie sa castige in continuare puncte pentru ca matematic nu este…