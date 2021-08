UTA – „U“ Craiova 1-0 / Nicușor Bancu: „Am dinții făcuți praf!“ Capitanul formației Universitatea Craiova , Nicușor Bancu, a fost foarte nervos dupa jocul cu UTA. El a punctat ca jocul dur permis de arbitrul Cojocaru a influențat cursul jocului. Cat despre lovitura incasata de la Roger, Bancu a spus ca i se mișca dinții. „Mi-a dat in dintele de jos și trebuie sa merg acum sa-l repar. Nici nu pot sa vorbesc corect. Și cica nu a fost nimic! M-a lovit cu cotul! Ma doare și sus, și jos… Am dinții facuți praf și arbitrul imi spune ca nu-i nimic, ca a pus ‘bariera’ ca sa protejeze mingea. Unde protejeaza el mingea la acea faza? Eu nu ințeles asta. Trebuie sa facem… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

