- Chiar daca pentru unii suporteri, jocul de sambata, ora 13,30 – in direct pe DigiSport si Telekom Sport – nu reprezinta adevaratul derby al Vestului, ACS Poli fiind considerata drept … ACS Recas, orice intalnire pe axa Timisoara – Arad naste orgolii si pasiuni nebanuite. Proxima confruntare…

- Ploile par sa ocoleasca Banatul cel puțin pana la mijlocul acestei luni. Potrivit meteorologilor, care au realizat o estimare a evoluției valorilor termice și a precipitațiilor pe doua saptamani, pana in data de 19 august, vremea va fi calduroasa in vestul țarii. “Vremea va fi calduroasa in orele amiezilor…

- Astazi la sediul FRF s-a stabilit țintarul noului sezon al eșalonului secund, unul care aduce la start trei grupari din Timișoara. La prima vedere cel mai greu program cand vine vorba de duelurile locale il va avea ASU Politehnica. Formația susținuta financiar de suporteri va juca unul dupa altul derby-urile…

- In aceasta dupa amiaza, un accident rutier a avut loc la intersectia strazilor Dezrobirii si Baba Novac. Doua masini au fost avariate in urma accidentului. Este vorba despre un autoturism BMW si o Dacia Logan. Cea din urma este inmatriculata in Timisoara.Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita.…

- Retrogradarea lui ACS Poli a adus fotbalul timișorean intr-o situație inedita in aceasta vara. Cea de a avea trei grupari in Liga a II-a la startul noului sezon. Lucru care nu s-a mai intamplat din ediția de campionat 1988-1989. La fel ca atunci, Banatul e lipsit de o reprezentanta pe prima scena. La…

- ACS Poli a inceput al doilea joc de pregatire pe ploaie și cu multe nume noi mai puțin cunoscute. Adversarul a fost din nou modest, de aceasta data Electrometal (ACS Galaxy) Timișoara, echipa din Municipiu intarita și ea pe parcurs cu nume din tabara gazdelor. 7-0 a fost scorul pentru formația pregatita…

- O adolescenta din Timisoara a fost data disparuta de familia sa. In varsta de 16 ani, Nicoleta Steliana Andreea Zakar a disparut in urma cu doua zile, in data de 2 iulie, si nu a mai fost de gasit pana la ora actuala. Conform politistilor, minora a plecat de la domiciliul sau, de pe strada […] Articolul…

- Intre 1 si 10 iunie, spectatori din intreaga lume, din Franta pana in Noua Caledonie, Panama sau Egipt, din Amsterdam pana la Istanbul, au ocazia de a fi prezenti la „Tres Court – Festivalul International de filme de foarte scurt metraj”, care se bucura de succes si in Romania si se desfasoara atat…