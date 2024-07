Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. UTA are parte de un debut „de foc” in noua stagiune fotbalistica din Superliga. Sambata, ora 19,15, la Arad vine Rapid, intr-un duel al suporterilor, stiuta fiind rivalitatea dintre ros-albi si visinii, cei din urma fiind infratiti cu timisorenii de pe Bega.

- Elveția și Germania se intalnesc in ultima etapa a grupelor de la Campionatul European. Meciul se joaca duminica, 23 iunie, de la ora 22:00 și poate fi urmarit liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Pro TV. Germania s-a calificat deja in optimile EURO 2024 dupa succesul cu Ungaria, scor 2-0, reușind astfel…

- Rapid - FCSB se joaca duminica, de la 21:00, pe Giulești. Elias Charalambous (43 de ani), antrenorul campioanei Romaniei, a trimis o formula experimentala in ultimul meci din acest sezon. 3 fotbaliști sunt titulari in premiera. Meciul este live TEXT pe GSP.ro și transmis in direct pe Orange Sport, Prima…

- CFR Cluj - Farul Constanța, meci contand pentru ultima etapa din play-off, a 10-a, va avea loc astazi, de la ora 21:00, și va fi transmis liveTEXT de GSP.ro și in direct la Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. ...

- Rapid a avut parte de un play-off dezamagitor. Giuleștenii au avut 6 eșecuri, un rezultat de egalitate și nicio infrangere, iar galeria a anunțat dupa meciul cu Craiova faptul ca nu va face deplasare la Cluj, pentru meciul cu CFR care va avea loc duminica. Conducerea a oferit prima reacție dupa decizia…

- Farul - Sepsi se disputa in vineri seara, de la 20:00. E primul meci al rundei de play-off, iar ex-campioana Romaniei are nevoie de puncte ca de aer pentru a prinde trenul european. Meciul e liveTEXT pe GSP.RO și transmis in direct pe Orange Sport, Prima Sport și Digi Sport Farul - Sepsi, cele mai importante…

- West Ham primește vizita lui Liverpool pe London Stadium in deschiderea etapei #35 din Premier League. Meciul incepe la ora 14:30 și poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro. Televizare: Prima Sport 1, Orange Sport 1, Digi Sport 1 Aventura lui Jurgen Klopp pe banca lui Liverpool se apropie de final.…

- Runda a cincea din play-off programeaza unul dintre cele mai importante derby-uri din fotbalul romanesc, duelul dintre FCSB si Rapid. Meciul e sambata, de la ora 20:30, liveTEXT la GSP.ro și in direct pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Programul complet al etapei #5 din play-off FCSB -…