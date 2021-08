UTA – FCSB 1-1. Vicecampioana en-titre a egalat în minutul 90 (Video) UTA Arad și FCSB au terminat la egalitate, scor 1-1, duminica seara, intr-un meci din etapa a treia a Ligii I. Jucatorii de la FCSB veneau cu moralul scazut dupa eliminarea din Conference League, iar aradenii au avut prima ocazie a meciului, in minutul 3 prin Ubbink. Același jucator a deschis scorul in minutul 20, cu un șut de la marginea careului. Vicecampioana en-titre a replicat in minutul 37, prin Denis Haruț. Florinel Coman a fost și el aproape de gol in minutul 49. Zece minute mai tarziu, portarul Iacob a aparat mingea trimisa de Florin Tanase. FCSB a restabilit egalitatea in minutul 90,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

