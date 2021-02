Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate dintre cazurile COVID-19 confirmate în rândul elevilor, au fost înregistrate în județele Cluj, Arad și în Capitala, a spus ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. „Exista opt judete fara niciun caz…

- Pana joi, in județul Alba erau confirmate peste 20 de cazuri COVID in randul elevilor și personalului didactic și auxiliar din școli, potrivit datelor centralizate de Inspectoratul Școlar Județean. Este vorba despre 9 elevi, cinci dintre ei de la Colegiul Național Militar din Alba Iulia, respectiv 16…

- In Capitala, in Sectorul 4, au fost depistate patru cazuri de imbolnavire cu Covid-19 in randul elevilor, dar și un profesor este infectat. Citește și: PNL a pierdut 12% intr-un an de zile (sondaje CURS) ”La nicio saptamana de la redeschiderea școlilor, in Sectorul 4 au fost inregistrate…

- Alți doi salariați ai Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu au fost depistați cu coronavirus. Numarul angajaților din unitatea medicala infectați cu COVID-19 a ajuns la 9. Numai trei sunt internați in spital, iar restul se afla in izolare la domiciliu, fiind asimptomatici.

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 10 cazuri noi de infectare (din care 4 pacienti testați in laboratoare private). Pacienții au varste intre 29 ani și 86 de ani. Ancheta epidemiologica este in desfașurare. Instituția Prefectului…

- Treptat, tot mai multi australieni ajung la concluzia ca organizarea primului Grand Slam al anului la Melbourne, conform traditiei, a fost o greseala in acest an. Una care se dovedeste a fi tot mai costisitoare!

- Trei cazuri de infectare cu virusul SARS-Cov-2 au fost confirmate in randul personalului incadrat la nivelul Judecatoriei Lugoj. Astfel, pentru reducerea riscului de raspandire a virusului in randul cetațenilor, justițiabililor și personalului angajat, conducerea Judecatoriei Lugoj a decis…

- Alte 1215 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 9 cazuri sunt de import (Germania-2, Israel-2, Ucraina-2, Italia-1, Romania-1, Turcia-1).