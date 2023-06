Stiri pe aceeasi tema

- Chindia Targoviște a fost parasita la inceputul acestei saptamani de Alexandru Jipa. Tanarul mijlocaș a fost transferat de FC Hermannstadt, echipa care l-au transferat in aceasta vara și pe Cristian Neguț. In sezonul 2022-2023, mijlocașul a fost folosit la Chindia in doar 4 meciuri. Alexandru Jipa a…

- Gabi Iancu a semnat cu FC Hermannstadt un contract pana-n 2025, dupa ce și-a reziliat contractul cu Akhmat Groznai. El va primi la Sibiu 9.000 de euro lunar. FC Hermannstadt bifeaza al doilea transfer pentru sezonul viitor. Dupa mijlocașul Cristi Neguț, venit gratis de la retrogradata Chindia Targoviște,…

- Mijlocasul Cristian Negut a semnat joi un contract pe doi ani cu echipa de prima liga FC Hermannstadt.Sibienii au anuntat transferul pe pagina de Facebook a clubului: „Cristi este cotat la suma de 550.000 de euro pe site-urile de specialitate si ni se alatura din postura de fotbalist liber de contract.…

- Play-out-ul Ligii 1 s-a terminat. CS Mioveni și Chindia Targoviște vor evolua din sezonul urmator in a doua liga valorica. UTA Arad și FC Argeș au caștigat dreptul de a juca barajul pentru ramanerea in prima liga. Aradenii vor infrunta pe Gloria Buzau, in timp ce adversarul lui FC Argeș va fi Dinamo…

- Ingrijorare tot mai mare la Chindia Targoviște cu trei etape inainte de finalul campionatului. Vineri seara, dambovițenii au fost invinși de FC U Craiova, cu 1-0, la capatul unui joc in care oltenii nu au aratat prea multe pe teren. Conducerea tehnica a Chindiei a transmis la finalul jocului din Banie…

- UTA a scris o importanta pagina de istorie in aceasta seara, dupa ce golul lui Postolachi a trimis gruparea aradeana in semifinalele Cupei Romaniei, faza... The post UTA e in semifinalele Cupei Romaniei dupa 66 de ani! Postolachi a semnat victoria cu FC U Craiova appeared first on Special Arad · ultimele…

- Ministerul Apararii Nationale a semnat recent Memorandumul de Intelegere cu Microsoft Romania privind colaborarea in domeniul tehnologiei informatiei, securitatii si apararii cibernetice.Ca urmare a acestei colaborari, Microsoft va furniza atat informatii care vizeaza experienta practica la scara globala,…