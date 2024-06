Stiri pe aceeasi tema

- UTA și-a refacut imaginea din cantonamentul de la Rogla, Slovenia, dupa primele doua meciuri pierdute in alpii iulieni. Jucatorii pregatiți de Mircea Rednic (62 de ani) i-au surclasat, scor 7-1 (la pauza 2-0), pe cei de la ASK Voitsberg, o formație nou promovata in liga secunda austriaca. ...

- Echipa de fotbal UTA Arad va disputa patru partide de verificare in stadiul de pregatire pe care il va efectua in perioada 19-30 iunie, la Rogla, in Slovenia, a anuntat clubul pe pagina sa de Facebook.

- Naționala de rugby 7s se reunește intr-un cantonament de pregatire, care va avea loc la Centrul Sportiv Național „Elisabeta Lipa” din Snagov. Stagiul de pregatire va fi intre 3 și 13 iunie, dupa care sportivii vor pleca la Zagreb unde va avea loc prima etapa a Men’s 7s Rugby Europe Trophy 2024. Staff-ul…

- Asociația Suporter Club UTA a caștigat in aceste zile inca un proces impotriva lui Alexandru Meszar și a celor instalați de el in conducerea clubului UTA. La Adunarea Generala din luna februarie, membri AFC UTA (Meszar, soția lui Meszar, secretara și cațiva angajați ai clubului ce fac parte din conducere)…

- CSM Constanța s-a incununat in premiera campioana la baschet feminin in Romania. Formația de la malul Marii Negre a caștigat și meciul decisiv cu FCC Baschet UAV Arad, scor 71-56, și a caștigat seria in minim de meciuri pentru a iși adjudeca marele trofeu. In meciul decisiv de la Arad, elevele lui Alexandru…

- Rapid București și Universitatea Craiova se intalnesc luni, de la ora 20.30, in Giulești, intr-o partida contand pentru etapa 7 din play-off-ul Superligii. Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) l-a desemnat pe Ovidiu Hațegan (Arad) sa imparta dreptatea in acest joc important in lupta pentru locul 2. Acesta…

- Vicecampioana CSM Constanta a invins miercuri, pe teren propriu, formatia FCC Baschet UAV Arad, scor 86-69 (46043), si in al doilea meci din cinci programate in finala Ligii Nationale, potrivit news.ro

- SCM Timisoara a obtinut a doua victorie la rand in play out cu CSM Petrolul Ploiesti. Ieri-seara a fost 74-69 in sala „Constantin Jude” dupa ce cu doua zile mai devreme baschetbalistii alb-violeti castigasera si intalnirea de la Arad (scor 72-65). „Leii” mai au nevoie de o victorie in seria din play…