UTA a scăpat printre degete victoria UTA s-a dus increzatoare la Braila, pe buna dreptate insa, deoarece Dacia Unirea nu a fost deloc o echipa de speriat. Dupa un start mai bun al gazdelor, UTA a inceput sa domine, iar prima ocazie mare a venit in min. 14, cand C. Rus a ratat incredibil din careul mic, dupa o centrare a lui Stahl. Imediat, acesta a ratat uluitor, din fața careului mic tragand in portarul Avram. In min. 39 s-a desfașurat cea mai controversata faza a partidei. Atunci, C. Rus a patruns in careu, a cazut in duelul cu portarul Avram, dar arbitrul i-a acordat cartonaș galben atacantului UTA-ei, pentru simulare, in loc… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

