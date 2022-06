UTA a achiziționat un international din Mauritania: „Am rezolvat și flancul stâng” UTA Arad a anuntat, miercuri, transferul fotbalistului din Mauritania Aly Abeid (24 de ani). Aparatorul de picior stang a inceput fotbalul la ASAC Concorde, apoi s-a transferat la echipa spaniola Levante. A urmat un imprumut la Alcorcon, iar apoi s-a transferat la Valenciennes, in Franța. In sezonul recent incheiat a adunat 14 jocuri, intre care 10 ca titular, in Liga a 2 franceza. “O data cu venirea lui Aly am incheiat transferurile in compartimentul defensiv. Mi-am dorit sa avem o aparare echilibrata, sa avem concurența pe posturi, iar prin transferul lui Aly am rezolvat și flancul stang. Este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

