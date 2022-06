Universitatea de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" din Iasi (USV) va participa la FarmConect Romania, targul agriculturii romanesti, gazduit la Slobozia, in perioada 9 – 11 iunie 2022, manifestare ce isi propune, conform organizatorilor, sa aduca in prim-plan importanta si valoarea lantului alimentar. Targul este organizat de Asociatia Producatorilor de Porumb din Romania (APPR). USV Iasi va fi prezenta cu stand expozitional pentru a aduce in atentia participantilor oferta educationala existenta la nivel academic, rezultate ale cercetarilor, dar si posibilitati de colaborare cu parteneri…