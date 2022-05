Zilele astea, am tot vorbit, am tot depanat amintiri, am tot scurmat prin timp, am tot ras de vremurile de demult sau, dimpotriva, am tot fost nostalgici, cu gandul la ele, eu cu vechi prieteni. Cu unii am lucrat impreuna pe la diverse ziare, unde am facut documentari serioase, anchete, pamflete, bascalie, reportaje. Cu altii am mancat, prin desele preumblari, salam pe cate un colt de ziar. Impartit frateste, felie cu felie. Sau mere din cine stie ce pom de pe marginea drumului. Cu altii – sefi sau doar colegi – m-am controversat in legatura cu vreun material, cu tema lui, cu modul de abordare,…