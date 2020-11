Usturoiul negru este un miracol pentru sănătate Usturoiul negru este un fel de usturoi caramelizat, utilizat in bucataria asiatica. El este rezultatul incalzirii capaținilor de usturoi pe o perioada de citeva saptamini, un proces care are ca rezultat uimitorii caței de usturoi negru. Usturoiul negru este dulce, cu accente de oțet balsamic. Are de doua ori mai mulți antioxidanți fața de usturoiul clasic, este toxic pentru 14 tipuri de cancer și Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Stiri pe aceeasi tema

