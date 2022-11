Președintele USR Catalin Drula și-a prezentat, sambata, in Comitetul Politic al formațiunii, principalele obiective politice. Drula a punctat ca USR trebuie sa revina la guvernare pentru a implementa „cel mai amplu program de reforme al Romaniei de dupa 1989, Programul Național de Redresare și Reziliența”. Drula a vorbit, de asemenea, despre viitorul Romaniei și despre […] The post USR vrea sa revina la guvernare. Obiectivele politice ale formațiunii, prezentate de Catalin Drula in Comitetul Politic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .