USR vrea să-i scape pe medici de malpraxis Valurile de plangeri penale impotriva medicilor, inregistrate in ultima perioada, i-au determinat pe parlamentarii USR-PLUS sa sara in apararea acestora și sa-i protejeze. Astfel, potrivit unui proiect de lege, oftalmologii, ginecologii, precum și medicii din alte specialitați care au tratat bolnavii Covid vor fi acoperiți de asigurarea malpraxis și scoși de sub raspunderea legala. Protocolul […] The post USR vrea sa-i scape pe medici de malpraxis first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

