USR vrea să echipeze polițiștii locali cu 'body-cam' Parlamentari USR au depus in Senat o propunere legislativa care ofera dreptul legal Poliției Locale de a purta mijloace de inregistrare foto-video-audio. Proiectul vine in contextul scandalului generat de cazul fostului șef DIICOT oprit in trafic.„In scopul realizarii atributiilor de serviciu, activitatilor de prevenire si de mentinere a ordinii si sigurantei publice, actiunile politistului local in spatii publice pot fi inregistrate cu mijloacele foto-audio-video din dotare, fara consimtamantul persoanelor vizate”, se arata in propunerea legislativa. „Aceasta masura va duce la dovedirea faptelor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

