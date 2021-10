USR vrea pedepsirea medicilor și certificat verde pentru toți angajații USR-PLUS vrea sa introduca certificatul verde pentru toți angajații din sistemul public și privat care intra in contact cu publicul. Totodata, printre masurile propuse de formațiunea politica pentru managementul pandemiei se numara și sancționarea medicilor care raspandesc mesaje antivaccinare cu suspendarea dreptului de libera practica și amenzi drastice. ”Guvernul trebuie sa aiba curajul de a […] The post USR vrea pedepsirea medicilor și certificat verde pentru toți angajații first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

