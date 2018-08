Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvati Romania a anuntat, luni, ca a initiat un proiect de modificare a Legii Jandarmeriei (550/2004) prin care jandarmii sa poata fi identificati in baza unui numar afisat in clar pe uniforma. Potrivit unui comunicat al USR remis AGERPRES, in acest fel, jandarmii vor putea fi identificati…

- Peste 450 de persoane, dintre care 35 de jandarmi, au avut nevoie de ingrijiri medicale, in urma violentelor care s-au produs, vineri seara, la mitingul din Piata Victoriei, a anuntat, sambata, intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane, Marius Militaru. Potrivit…

- Jandarmeria Romana, masuri pentru protestul romanilor din diaspora Jandarmeria Româna a luat toate masurile pentru ca protestul românilor din diaspora, programat pentru mâine în Piata Victoriei din Bucuresti, sa se desfasoare în siguranta. Numarul jandarmilor…

- Postul de televiziune Moldova 1 a lansat un apel public în care condamna acțiunile de presiune și imixtiunea liderilor PAS si PPDA în politica editoriala a postului public de televiziune. Conducerea sustine ca televiziunea publica este ținta unor acuzații nefondate și a…

- Jandarmeria Romana transmite, sambata, un mesaj in care afirma ca avem cu totii dreptul la a ne exprima liber opiniile, gandurile, sentimentele si credintele, dar acesta nu trebuie situat deasupra altor drepturi, precum dreptul la demnitate, la onoare, la reputatie sau la siguranta publica, scrie…

- Jandarmeria Romana cumpara armament. Este vorbe despre cartuse, grenade si petarde, acestea urmand a fi folosite in teatrele de operatii din Irak si Afganistan, acolo unde Jandarmeria Romana are militari in misiuni internationale. Potrivit agerpres.ro, Jandarmeria Romana, prin UM 0260 Bucuresti, vrea…

- Jandarmeria Bucuresti a facut precizari cu privire la ridicarea jurnalistului german Paul Wagner. Forțele de ordine spun ca jurnalistul a forțat dispozitivul și nu a prezentat acte oficiale care sa ateste calitatea de jurnalist. Jandarmeria București a facut precizari cu privire la faptul ca au ridicat…

- Jandarmeria Romana spune ca jandarmii sunt pregatiti cu un numar sufient de forte astfel incat sa poata asigura siguranta oamenilor la cele 14 evenimente publice care vor avea loc astazi in Capitala, intre care mitingul PSD din Piata Victoriei la care sunt asteptate cateva sute de mii de persoane, precizand…