USR vrea eliminarea condiţiei de minim 90 de zile în cazul vizei de flotant pentru a vota USR a depus 10 amendamente la proiectul privind alegerea primarilor în doua tururi de scrutin, pentru care Guvernul intentioneaza sa-si angajeze raspunderea miercuri în Parlament. Printre propunerile facute de USR este și eliminarea prevederii potrivit careia cetatenii care au viza de flotant de mai putin de 90 de zile nu pot vota în localitatea respectiva.



USR propune ca "persoanele care si-au stabilit resedinta în circumscriptia electorala cu mai putin de 90 de zile înaintea datei scrutinului îsi vor putea exercita dreptul de vot doar în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

