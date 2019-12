Stiri pe aceeasi tema

- Vehiculele „fara stapan” abandonate pe domeniul public sau privat al statului ar putea fi ridicate de autoritați dupa șase luni, potrivit unui proiect legislativ depus in procedura de urgența, la Senat. In momentul de fața, regula este ca mașinile abandonate pot fi ridicate daca stau degeaba timp de…

- Toți copiii din România, în special cei care provin din familii sarace, ar putea beneficia de un pachet de servicii sociale, potrivit unei inițiative legislative depuse la Senat. Mai exact, proiectul de lege prevede accesul copiilor la un Pachet Minimal de Servicii - protecție, sanatate…

- Cei care comit abuzuri asupra minorilor vor fi pedepsiți mai aspru, daca un proiect depus la Parlament va fi aprobat. Inițiativa prevede ca in aceste cazuri pedepsele sa nu mai poata fi pronunțate cu suspendare. Propunerea legislativa este pentru modificarea și completarea legii nr.286/2009 privind…

- In urma cu cateva luni, am formulat o propunere legislativa prin care angajatorii sa nu mai fie nevoiți sa suporte plata indemnizației pentru primele 5 zile de concediu medical al angajaților. Rațiunea inițiativei preluata și depusa de colegii mei, deputații Mara Mareș și Robert Sighiartau, a fost eliminarea…

- 24 de autoturisme abandonate in diverse zone ale orasului vor fi ridicate in cursul acestei saptamani, in cadrul actiunii de eliberare a domeniului public de astfel de epave, unele devenite adapost pentru oamenii strazii.Astazi s a actionat in cartierele Poarta 6, Tomis Nord si Compozitorilor, iar maine…