Stiri pe aceeasi tema

- Biroul National al USR s-a reunit dupa prima intalnire a premierului desemnat, Dacian Cioloș, cu liderii PNL, UDMR și al minoritaților naționale. Discuțiile in vederea formarii unei majoritați nu s-au incheiat cu o concluzie, o noua intalnire urmand sa aiba loc vineri. Dacian Cioloș, o noua intalnire,…

- Discuția dintre premierul desemnat Dacian Cioloș și liderii partidelor din coaliția de guvernare s-a incheiat dupa aproximativ o ora. Președintele PNL, Florin Cițu, nu a avut niciun mandat din partea partidului. „Am acceptat aceasta intalnire din respect pentru romani și pentru mandatul dat de Klaus…

- sursa foto: Facebook\ USR PLUS „Obiectivul nostru e numirea rapida a unui guvern care sa lucreze pentru romani”, a declarat Dacian Cioloș in conferința de presa, marți dimineața. Președintele USR, desemnat de Klaus Iohannis pentru funcția de premier, a mai transmis ca , pentu asta, va apela la partenerii…

- USR a decis, luni, in ședința Biroului Național ca formatiunea sa mearga cu propunerea Dacian Ciolos pentru functia de premier, la consultarile de la Palatul Cotroceni si cu mandatul de a forma cat mai rapid un guvern cu puteri depline, care sa gestioneze pandemia, explozia preturilor la energie si…

- Presedintele ales al USR PLUS, Dacian Ciolos, mentine afirmatiile privind revenirea partidului in coalitia de guvernare cu conditia ca Executivul sa nu fie condus de catre Florin Citu. El sustine ca, inainte de a avea noi discutii cu PNL, USR PLUS va astepta rezultatul motiunii de cenzura. "Maine vom…

- Co-presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, intr-o intalnire online cu membrii din diaspora, ca nu este interesat sa devina ministru sau vicepremier daca USR PLUS se va intoarce la guvernare, sustin surse politice pentru News.ro. Dacian Ciolos a insistat ca PNL trebuie sa vina cu o alta propunere…

- Dacian Cioloș, co-președintele USR PLUS, a declarat, vineri seara, intr-o intervenție la Digi24 ca atat el cat și Dan Barna au incercat sa ia legatura cu președintele Klaus Iohannis in momentul in care s-a declanșat criza in coaliția de guvernare, dar nu au reușit sa vorbeasca cu el. „Nu am discutat…

- Comitetul Politic al USRPLUS a adoptat vineri o rezoluție prin care confirma retragerea sustinerii politice pentru premierul Florin Cițu și cere schimbarea acestuia din funcția de premier, se arata in comunicatul transmis, vineri, de USR PLUS. „Comitetul Politic USR PLUS confirma retragerea susținerii…