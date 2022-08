USR va depune motiunea simpla impotriva ministrului Energiei Virgil Popescu, in prima zi a sesiunii parlamentare

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR, Daniel Blaga a anunțat ca formațiunea va depune moțiune simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, in prima zi a sesiunii parlamentare. Motivul este conform parlamentarului haosul din zona Post-ul Blaga: „USR depune moțiune simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu,…

- USR va depune moțiune simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu (PNL), in prima zi a sesiunii parlamentare, a anunțat marți președintele USR, Catalin Drula. El a facut apel la PSD sa voteze moțiunea impotriva liberalului Virgil Popescu. USR il acuza pe Virgil Popescu ca, prin masurile luate…

- Liderul USR Catalin Drula a anuntat ca partidul pe care il conduce va depune motiune simpla impotriva ministrului Energiei Virgil Popescu, in prima zi a sesiunii parlamentare. Mișcarea politica a celor de la USR vine in contextul in care intre cei de la PSD și cei de la PNL tensiunile sunt in creștere,…

- Catalin Drula anunța marți ca formațiunea pe care o conduce, USR, va depune moțiune simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, in prima zi a sesiunii parlamentare: „Duce Romania catre o iarna extrem de dificila”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- „USR va depune motiune simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, in prima zi a sesiunii parlamentare. Dupa 3 ani in care ministrul a fost doar spectator in fotoliu, romanii platesc facturi uriase la energie si saracesc pe zi ce trece. Europa de Vest adopta masuri care au fost propuse si…

- Costul ridicat al carburanților, la pompa, și creșterile constante de preț din domeniul energiei sunt principalele motive pentru care USR a depus marți o noua moțiune simpla impotriva ministrului Energiei Virgil Popescu. Moțiunea este intitulata: „Virgil Popescu trebuie sa plece. Romanii așteapta soluții!”…

- Deputatii AUR nu vor vota motiunea simpla a USR impotriva ministrului Educatiei pentru ca "este o bataie de joc", a anuntat, luni, in plen, presedintele AUR, deputatul George Simion, sustinand ca si Sorin Cimpeanu se face vinovat ca nu a facut nimic pentru invatamantul dual si profesional si a continuat…

- Ministrul agriculturii si industriei alimentare, Viorel Gherciu, ramane in functie. Motiunea simpla inaintata de Blocul Comunistilor si Socialistilor a fost respinsa de Parlament cu votul deputatilor Partidului Actiune si Solidaritate, transmite IPN.