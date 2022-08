USR va depune moţiunea simplă împotriva ministrului Energiei Virgil Popescu, în prima zi a sesiunii parlamentare „USR va depune motiune simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, in prima zi a sesiunii parlamentare. Dupa 3 ani in care ministrul a fost doar spectator in fotoliu, romanii platesc facturi uriase la energie si saracesc pe zi ce trece. Europa de Vest adopta masuri care au fost propuse si in Romania de USR, dar intre timp Virgil Popescu duce Romania catre o iarna extrem de dificila. Masurile luate de PSD si PNL au indatorat Romania cu 30 miliarde lei, bani pe care ii vor plati copiii si nepotii nostri”, a scris Catalin Drula, marti pe Facebook. El a mai spus ca este „evidenta lipsa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Drula anunța marți ca formațiunea pe care o conduce, USR, va depune moțiune simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, in prima zi a sesiunii parlamentare: „Duce Romania catre o iarna extrem de dificila”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele USR, Catalin Drula, a anunțat marți, 23 august, ca formațiunea pe care o conduce va depune o moțiune simpla impotriva ministrului PNl al Energiei, Virgil Popescu, in prima zi a noii sesiuni parlamentare care incepe in septembrie. Va fi a treia moțiune simpla impotriva lui Virgil Popescu…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunța ca va depune plangere penala impotriva liderului Alianței pentru Unirea Romanilor, George Simion. “Campania de hartuire la adresa mea nu ma intimideaza! Astazi, in aeroport la Viena, unde am fost la cununia civila a fiicei mele, care s-a casatorit cu un tanar…

- Votul se va da, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor. De asemenea, deputatii se vor pronunta, astazi, prin vot asupra cererii DNA de ridicare a imunitatii parlamentare a fostului ministru al agriculturii, social democratul Adrian Chesnoiu. Acesta este acuzat de procurorii anticoruptie de abuz in…

- Costul ridicat al carburanților, la pompa, și creșterile constante de preț din domeniul energiei sunt principalele motive pentru care USR a depus marți o noua moțiune simpla impotriva ministrului Energiei Virgil Popescu. Moțiunea este intitulata: „Virgil Popescu trebuie sa plece. Romanii așteapta soluții!”…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu a picat la vot, marti, in plenul Camerei Deputatilor, cu 139 voturi contra, o abtinere si 40 de voturi pentru. Presedintele Camerei, Marcel Ciolacu a remarcat faptul ca au votat in favoarea motiunii mai putini parlamentari, in conditiile…

- Deputatii AUR nu vor vota motiunea simpla a USR impotriva ministrului Educatiei pentru ca "este o bataie de joc", a anuntat, luni, in plen, presedintele AUR, deputatul George Simion, sustinand ca si Sorin Cimpeanu se face vinovat ca nu a facut nimic pentru invatamantul dual si profesional si a continuat…

- Camera Deputatilor dezbate, luni, motiunea simpla depusa de USR impotriva ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu, urmand ca votul final sa fie dat in sedinta de miercuri. Motiunea simpla este intitulata „Ministru. Dezastru. Educatie fara viitor” si a fost semnata de 52 de deputati USR. Deputatii USR…