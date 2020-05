Uniunea Europeana se confrunta, in prezent, cu o provocare a carei rezolvare sta in solidaritate, acelasi principiu pe care s-a fondat, arata USR, intr-un mesaj de Ziua Europei.





"In urma cu 70 de ani, odata cu infiintarea Uniunii Europene, a inceput si cea mai lunga perioada de pace. Astazi, UE se confrunta cu o provocare a carei rezolvare sta in solidaritate. Acelasi principiu pe care s-a fondat. Criza provocata de coronavirus a adus toate tarile membre la aceeasi masa pentru a gasi solutii, iar Romania ocupa un loc fruntas in privinta ajutoarelor financiare alocate.…