Fostul ministru al Economiei, useristul Claudiu Nasui, a tunat și a fulgerat impotriva intenției ministerului Finanțelor de a inființa RCA-ul de stat. In opinia acestuia, statul va avea prețuri prea mici și nu va putea acoperi daunele, aratand ca doar privații pot gestiona anumite domenii. Ce a omis sa spuna reprezentantul USR este ca statul […] The post USR-ului ii pute RCA-ul de stat. Numai multinaționalele știu sa-l administreze! first appeared on Ziarul National .