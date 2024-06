Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Electorala a USR a validat joi candidaturile a trei membri ai USR, intre care și președinta partidului, Elena Lasconi, care s-au inscris in competitia interna pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidentiale, transmite USR, intr-un comunicat.Joi a fost ultima zi in care membrii…

- Doua persoane s-au inscris in cursa interna pentru desemnarea candidatului USR la alegerile prezidentiale. Au fost anuntate primele doua nume in cursa interna pentru desemnarea candidatului USR la prezidentiale. Este vorba de Dumitru Stanca si de Elana Lasconi, a anuntat joi purtatorul de cuvant al…

- Doi candidați s-au inscris in competitia interna pentru desemnarea candidatului USR la alegerile prezidentiale - Elena Lasconi si Dumitru Stanca, a anunțat joi purtatorul de cuvant al USR, Ionut Mosteanu.

- Purtatorul de cuvant al USR, Ionut Mosteanu a declarat joi ca in competitia interna pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidentiale s-au inscris Elena Lasconi si Dumitru Stanca.

- Purtatorul de cuvant al USR, Ionut Mosteanu a declarat joi ca in competitia interna pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidentiale s-au inscris Elena Lasconi si Dumitru Stanca.

- USR are doi candidati inscrisi pentru cursa prezidentiala, Elena Lasconi si Dumitru Stanca, decizia urmand a fi luata sambata in Congres, a anuntat joi purtatorul de cuvant al formatiunii, Ionut Mosteanu, conform news.ro.

- Noul presedinte al USR, Elena Lasconi, a anuntat, miercuri, ca isi va depune candidatura pentru alegerile prezidentiale din acest an. Primarița din municipiului Campulung Muscel crede ca daca va fi votata sa ajunga in turul al doilea al alegerilor din toamna, va castiga scaunul de la Cotroceni.

- Ludovic Orban, presedintele Forta Dreptei, a declarat, marti, la Timisoara, ca este hotarat sa intre in competitia pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidentiale, in cadrul Aliantei Dreapta Unita, dar ca ii place sa anunte decizia.”Mie imi place sa anunt decizia. Am fost intrebat saptamana…