USR PLUS a transmis marți ca a trecut de Comisia pentru cultura din Camera Deputaților o lege care modifica Legea 544/2001 in sensul in care prevede obligativitatea autoritaților de a publica toate contractele publice și actele adiționale incheiate cu furnizori. Astfel, la articolul 5 alineatul (1), se introduce o noua litera e, cu urmatorul cuprins: […] The post USR trece la urmatorul nivel de transparența. Modifica legea informațiilor publice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .