Curg cererile de inscriere in USR Timiș. Reprezentanții formațiunii politice susțin ca doar la finele saptamanii trecute, USR Timiș a primit 25 de cereri de inscriere in partid, 17 din Timișoara și inca opt in județ. De asemenea, inca zece membri noi au fost acceptați in partid de catre Biroul Local al organizației Timișoara, saptamana […] Articolul USR Timiș se lauda ca are 25 de noi membri. Explicația: „eliminam favoritismul, nepotismul, clientelismul politic și corupția"