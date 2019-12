Stiri pe aceeasi tema

- TION a relatat in repetate randuri despre problema trotuarelor sparte din centrul Timișoarei. Il intrebam inca din septembrie pe primarul Nicolae Robu cand se vor face reparațiile necesare, iar edilul-șef ne-a raspuns mereu ca in curand se intervine in forța. „Dupa ce terminam cu zona…

- Proprietarii de cladiri istorice din centrul Timișoarei risca sa plateasca amenzi drastice și impozite majorate in cazul in care nu vor reabilita fațadele degradate pana la finalul anului viitor. Nicolae Robu a postat, astazi, un mesaj pe pagina sa de Facebook, in care susține ca cele trei piețe principale…

- Proprietarii de cladiri istorice din Piața Victoriei, a caror fațada se afla intr-o stare avansata de degradare, au fost din nou arși la buzunare de catre polițiștii locali. Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș, ca au fost aplicate o serie de amenzi.…

- Liderul formațiunii politice PLUS, Dacian Cioloș, are trei propuneri pentru Uniunea Salvați Romania. El vrea continuarea alianței cu USR in perioada urmatoare și constituirea unui guvern din umbra. „Trebuie sa lucram la incredere și sa ne pregatim de guvernare”, susține Cioloș.Citește și:…

- Edilul-șef cere timișorenilor sa doneze pentru realizarea unui Monument al Revoluției la 30 de ani de la evenimentele din decembrie 1989. Monumentul realizat de sculptorul Luigi Varga ar fi trebuit sa fie inaugurat in 2014, la aniversarea a 25 de ani de la Revoluție. „In decembrie 1989, lumea intreaga…

- Sedinta de Consiliu Judetean Neamt de joi, 26 septembrie, a avut de toate. Poate prea putina administratie, dar in rest a abundat in sfadeala politica, ba chiar au fost amenintari cu suspendarea si cu chemarea jandarmilor pentru a evacua sala. Au fost si momente, sa le spunem comice, cum ar fi cel in…

- Reprezentanții Consiliului Județean Timiș și ai mediului de afaceri din județ au semnat, joi, un protocol prin care a luat ființa Consiliul Consultativ Economic, un organism care incearca sa devina o punte intre mediul de afaceri și autoritați. La semnarea protocolului a fost prezent și ministrul pentru…

- Intr-o scrisoare deschisa care marcheaza 30 de ani de la adoptarea Conventiei cu privire la Drepturile Copilului, Directorul Executiv UNICEF trage semnalul de alarma in ceea ce priveste provocarile majore actuale si viitoare cu care se confrunta copiii Conflictele prelungite, inrautatirea crizei climatice,…