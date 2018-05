Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a schimbat replici acide cu cei din USR, dar și cu susținatorii lor, pentru ca i-a facut „trotsky-iști”, avand impresia ca agaseaza oameni cand aduna semnaturi in centrul Timișoarei pentru campania „Fara penali in funcții publice”, Robu vrea sa știe ce parere au despre subiectul campaniei…

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a demarat procedurile pentru ultimele exproprieri si decontarea facturilor restante privind loturile 1 si 2 din autostrada Sebes-Turda, respectiv portiunea de sosea la patru benzi intre Sebes si Alba Iulia.…

- Romania are puterea de a-si stabili propriul destin si propriul viitor, se arata in discursul adjunctul sefului misiunii diplomatice a SUA, Abigail Rupp, sustinut vineri, la Alba Iulia, in cadrul reuniunii aniversare a reprezentantilor misiunilor diplomatice din Romania "ROMANIA 100 - Diplomatie,…

- Numele primarului Timișoarei, Nicolae Robu, apare pe mai multe investiții din oraș. Astfel, pe mai multe obiective din orașul de pe Bega au aparut placuțe pe care este scris numele primarului Nicolae Robu. Edilul spune ca nu știe despre cate astfel de placuțe este vorba și ca nu știe cine le-a platit,…

- Președintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a fost, astazi, la Buzau, pentru o vizita-fulger la Palatul Comunal, pentru a se intalni cu primarul Constantin Toma. Dragnea a fost insoțit de președintele organizației județene a Partidului Social Democrat, deputatul Marcel Ciolacu. In scurta…

- Start Up Nation ar putea fi in acest an mult mai atractiv pentru cei care vor sa isi dezvolte o afacere, astfel ca Ministerul pentru Mediul de Afaceri se asteapta la un numar aproape dublu de solicitanti comparativ cu 2017. In acest context, specialistii ministerului incearca sa simplifice procedura…

- Noțiunea de ”defaimare”, potrivit Dicționarului Explicativ Roman (DEX), reprezinta o ”insulta”, o ”blamare”, o ”ponegrire” sau o ”calomniere”, o ”stigmatizare”, o ”injosire”, o ”subapreciere”, ori o ”critica vehementa”. In Noul Cod Penal, ”insulta” și ”calomnia” au parte de articole sancționatorii,…

- "Situatia este cunoscuta la nivelul conducerii partidului. Se analizeaza in acest moment, urmand a se comunica o decizie. (...) In mod normal, toate chestiunile legate de activitatea partidului se analizeaza in Biroul Executiv al partidului care are loc saptamanal", a spus Danca.El a precizat…