USR Timiș anunță amânarea tuturor evenimentelor electorale. Apelul făcut către ceilalți competitori politici Președintele USR Timiș, Cristian Moș, a anunțat, astazi, partidul va reduce acțiunile cu populația. "Campania electorala este foarte importanta, dar nu este mai importanta decat sanatatea populației. Sub amenințarea foarte reala a coronavirusului trebuie sa luam toate precauțiile pentru a limita raspandirea acestuia. Asta inseamna, din pacate, sa reducem cat mai mult interacțiunile cu oamenii.

Sursa articol si foto: pressalert.ro

