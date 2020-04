Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a schimbat brusc discursul in scandalul de la maternitatea Odobescu dupa ce in aceasta seara s-a confirmat ca zece dintre bebelușii de aici au fost infectați cu coronavirus. Daca vineri a sarit in apararare colegei sale de partid, managerul Olimpia Oprea, susținand…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații ” a solicitat Direcției de Sanatate Publica Timișoara sa demareze de urgența o verificare la Spitalul Municipal cu privire la cazurile de nou nascuți depistați pozitiv la COVID 19”, se arata intr-un comunicat de presa. Conform aceleiași surse ”din primele informații…

- Managerul Spitalului Municipal Timișoara, Olimpia Oprea, a declarat, in aceasta dimineața, ca maternitatea Odobescu s-a redeschis și poate primi paciente, dar este posibil ca activitatea sa fie paralizata din lipsa personalului deoarece ancheta epidemiologica nu este gata pentru ca ”au mai aparut niște…

- Directorul Direcției de Sanatate Publica Timiș, Mariana Radulescu, a transmis, in urma cu puțin timp, o informare de presa, in care face dezvaluiri explozive – carantina de la maternitatea ”Odobescu” a fost declarata ilegal de catre managerul Spitalului Municipal Timișoara, Olimpia Oprea, cu suportul…

- Scandalul maternitaților ia amploare la Timișoara dupa vizita ministrului Sanatații, Nelu Tataru. Va reamintim ca in acest moment maternitatea Odobescu este in carantina și ar urma sa fie redeschisa maine, conform anunțului Prefecturii, iar maternitatea Bega a fost desemnata unitate exclusiv pentru…

- Demisii in bloc la Spitalul din Oraștie. Anunțul a fost facut de Grațiela Achim, managerul Spitalului Oraștie. Medicii din secția ATI au motivat ca nu au echipamente de protecție specifice coronavirusului. „M-am trezit cu demisiile pe masa. (…) Ceea ce spun dumnealor, citez: „imi simt viața in pericol…