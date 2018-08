Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvați România (USR) reclama ca ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici minte cu privire la alocarea banilor din fondul de rezerva al Guvernului, susținând ca Executivul nu are bani sa intervina pentru a opri raspândirea pestei porcine

- Teodorovici a precizat ca fondul de rezerva al Guvernului este zero. “Domnul presedinte ne da sfaturi, sa facem rectificare partiala.Asa ceva nu e posibil. Doamna ministru Sorina Pintea are un caz grav, un copil care are nevoie de tratament urgent, pentru a carui vindecare s-a cerut suma de bani necesara…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca Guvernul minte, el punctand ca Executivul putea sa faca rectificare bugetara in orice domeniu fara niciun aviz de la CSAT, cu exceptia zonei de securitate nationala. ‘Iata o noua minciuna marca PSD si o noua minciuna a Guvernului incompetent Dancila. Nu-mi place…

- Executivul a adoptat, in sedinta de marti, alocarea a 10 milioane de lei din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru realizarea unui sistem de supraveghere video in vederea Summitului UE de la Sibiu. "In sedinta de guvern de azi a fost aprobata alocarea sumei de 10 milioane…