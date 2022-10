USR susține că ministrul Lucian Bode a copiat de pe Wikipedia în teza de doctorat USR susține intr-un comunicat de presa ca a terminat de transcris teza de doctorat a lui Lucian Bode, iar verificarea lucrarii arata ca ministrul de Interne a tradus și copiat cuvant cu cuvant de pe Wikipedia. Cristian Ghinea, inițiatorul demersului de transcriere a tezei ministrului, arata ca analiza lucrarii indica ”exemple de plagiat de pe Wikipedia, cu nici o sursa indicata, nici cu citat nici cu trimitere spre bibliografie”. In plus, susține USR, pe tot cuprinsul tezei, notele de subsol nu corespund unor texte citate cu ghilimele. Multe dintre aceste preluari se regasesc in introducerile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

