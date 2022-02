Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul din USR a ajuns la o noua etapa: duminica a avut loc o sedinta de urgenta in partid, la initiativa gruparii formate in jurul lui Dan Barna, pe ordinea de zi fiind desecretizarea inregistrarii sedintei din urma cu cateva zile, in care actualul presedinte Dacian Ciolos ar fi amenintat ca demisioneaza.…

- Un grup de 35 de senatori, deputați, europarlamentari și fostul ministru al Digitalizarii, Ciprian Teleman, au semnat o scrisoare comuna de susținere a liderului USR Dacian Cioloș, in scandalul care continua de cateva zile cu fostul lider al partidului, Dan Barna. Scrisoarea a fost semnata și de foștii…

- O treime dintre membrii Biroului National al USR au convocat sedinta forului de conducere pentru duminica, la ora 12.00, pentru a aproba publicarea inregistrarii in care Dacian Ciolos a amenintat cu demisia. La randul sau, Dacian Ciolos afirma ca, statutar, sedinta ar putea avea loc cel mai devreme…

Informații de ultima ora pe scena politica din Romania. Un membru important din USR este pregatit in orice moment sa preia conducea partidului și totodata sa ii ia locul lui Dacian Cioloș. Este vorba despre Catalin Drula, vicepreședintele USR, care s-a declarat dispus sa preia conducerea partidului…

Catalin Drula, vicepreședintele USR, omul cu ranga la metrou, s-a declarat dispus sa preia conducerea partidului daca actualul președinte Dacian Cioloș iși da demisia. Fostul ministru al Transporturilor a lansat o serie de atacuri la adresa lui Cioloș, despre care a spus ca dezbina, in loc sa coaguleze…

- Catalin Drula, vicepreședintele USR, s-a declarat dispus sa preia conducerea partidului daca actualul președinte Dacian Cioloș iși da demisia. Fostul ministru al Transporturilor a lansat o serie de atacuri la adresa lui Cioloș, despre care a spus ca dezbina, in loc sa coaguleze energiile partidului.

- Liderul USR Dacian Cioloș considera ca ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu (PSD), vorbește mai mult decat face și minte mai mult decat muncește, dupa schimbul de replici intre Grindeanu și predecesorul sau, Catalin Drula (USR). „La munca, domnule Grindeanu! Și lasați justificarile,…