USR, solicitare pentru premier în scandalul azilelor: 'Să publice raportul!' Liderul USR Catalin Drula i-a solicitat premierului Marcel Ciolacu sa publice raportul Corpului sau de Control cu privire la azilele de batrani, relateaza News.ro. „Este inadmisibil ca, dupa controale la nivel national ordonate de Ciolacu, tot societatea civila sa scoata la lumina orori din azile", mai spune el.

