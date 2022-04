Stiri pe aceeasi tema

- Cand va ajunge Elena Udrea in Romania, de fapt. Ce face justiția din Bulgaria. Anunțul aducerii Elenei Udrea in Romania a fost facut de ministrul Justitiei, Catalin Predoiu. Acesta din urma a spus ca aducerea in tara a Elenei Udrea depinde acum de instanta de judecata din Bulgaria, insa normal nu ar…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat, vineri, ca aducerea in tara a Elenei Udrea depinde acum de instanta din Bulgaria, dar nu ar trebui sa dureze foarte mult, relateaza News.ro . Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a precizat, vineri, ca este in derulare ”o procedura de predare” in ceea…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat, vineri, ca ministerul pe care il conduce nu este implicat in procedura de aducere in tara a Elenei Udrea, adaugand ca aceasta este in custodia autoritatilor bulgare si va fi prezentata instantei.

- Repus pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, procesul Gala Bute a inceput cu un nou avocat al Elenei Udrea: fostul ministru PSD al Justitiei, rectorul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza", Tudorel Toader. Azi, 7 martie 2022, a fost primul termen in care fostul ministru al Justitiei s-a aflat…

- De cand s-a intors in avocatura, Tudorel Toader a devenit „ultima soluție” in cateva dosare cu greutate. Dupa ce a contribuit, in calitate de avocat, la achitarea lui Calin Popescu Tariceanu și reabilitarea lui Adrian Nastase, fostul ministru al justiției ii ofera asistența de specialitate Elenei…

- „Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bacain – PNL solicita audierea sefului Autoritatii de Supraveghere Financiara in comisiile de specialitate ale Parlamentului pentru a da explicatii in cazul scumpirii politelor RCA. Purtatorul de cuvant al liberalilor, Ionut Stroe, declara ca ASF trebuia sa dea dovada…

- Parlamentarii USR le cer miniștrilor Energiei și Internelor, Virgil Popescu și Lucian Bode, sa demisioneze din Executiv. Ei susțin ca Popescu nu a pregatit liberalizarea prețurilor la energie, iar Bode „se lasa condus de milițienii din acest minister”. „Cerem demisia ministrului Energiei, Virgil Popescu.…

- Avocatul Eugen Iordachescu, aparatorul lui Marius Balo, il contrazice pe ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, care afirmase ca transferul lui Balo in Romania nu a mai avut loc din cauza restrictiilor cauzate de pandemie. Aparatorul romanului inchis intr-o cusca sustine ca motivele sunt altele.