Stiri pe aceeasi tema

- Ies la suprafața noi dezvaluiri in cazul azilelor groazei din Ilfov. Victimele erau batute de angajați si lasate in conditii mizere, dupa cum reiese din stenogramele de la dosar. Mai mult, personalul le fura batranilor chiar și mancarea și hainele trimise de familii.

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, sancționeaza cu duritate lepadarea de responsabilitate a ministrei Familiei, Gabriela Firea, in scandalul caminelor unde batranii erau batuți și infometați.

- USR a cerut, joi, conducerii Parlamentului, sa convoace saptamana viitoare comisiile de specialitate pentru audierea institutiilor cu atributii de monitorizare si control in respectarea drepturilor persoanelor varstnice si/sau cu dizabilitati. Este vorba de Avocatul Poporului, Consiliul de Monitorizare,…

- Ministrul Familiei a reacționat in urma descoperirilor din azilele din Voluntari și susține ca „se incearca intimidarea mea, compromiterea imaginii mele, scoaterea mea din viața politica”.

- DIICOT anunta, miercuri dimineata, ca 24 de persoane au fost retinute si doua plasate sub control judiciar, dupa perchezitiile la centrele pentru persoane vulnerabile. „24... The post DIICOT a reținut 24 de inculpați in dosarul azilelor groazei din Ilfov. Ce rol avea consiliera Gabrielei Firea appeared…

- O consiliera a Gabrielei Firea a condus pentru o perioada de timp asociația implicata in ancheta privind caminele de langa București unde batranii erau abuzați și ținuți flamanzi. Ministerul Familiei transmite insa ca acea consiliera a demisionat in martie 2022, iar Firea nu are nicio legatura și nicio…

- Președintele Klaus Iohannis a vizitat joi impreuna cu omologul sau german, Frank-Walter Steinmeier, Biserica evanghelica fortificata din comuna sibiana Cristian, cei doi oficiali fiind intampinați de un cor de copii care a cantat melodia „O lume minunata”, lansata in 1979 de Mihai Constantinescu, relateaza…

- Dupa decizia Curții de Apel Chișinau, prin care Ilan Șor a fost condamnat definitiv la 15 ani de inchisoare, este timpul ca acestuia sa-i fie ridicat mandatul de deputat. Declarația a fost facuta de președintele Parlamentului, Igor Grosu, in cadrul unui eveniment public. Șeful Legislativului a precizat…