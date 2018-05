Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis joi, 3 mai a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea art. 19 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societații Romane de Radiodifuziune și Societații Romane de Televiziune.Vezi si: CUTREMUR in TVR:…

- Jurnalistul Dragos Patraru, realizatorul emisiunii "Starea natiei" de la TVR, publica pe blogul personal o inregistrare audio in care Doina Gradea, sefa televiziunii publice, jigneste jurnalisti.O prima parte a unei anchete realizate de jurnalistul Dragos Patraru in ultimele sapte luni, „de…

- Deputatul PSD Eugen Nicolicea, președintele Comisiei juridice din Camera Deputaților, explica strategia Coaliției pe subiectul revocarii șefei DNA, ceruta de ministrul Justiției și respinsa de președintele Iohannis. Potrivit lui Nicolicea, Guvernul va formula sesizarea la CCR.„Dreptul de a…

- Biroul presedintelui Comisiei SRI din Parlament a devenit zona de informatii clasificate clasa I, astfel ca geamurile si peretii vor fi protejate pentru a nu exista scurgeri de informatii, iar accesul se va face pe baza de parola, a declarat marti senatorul PSD.Am fost informati ca a fost…

- Doina Gradea, despre difuzarea interviului cu Sebastian Ghița la TVR1: Nu am interferat nici macar o secunda in politica editoriala a Televiziunii publice, a spus președintele interimar al SRTV, marți, in cadrul audierii din comisiile de cultura ale Parlamentului, la intebarea președintelui comisiei,…

- Doina Gradea, sefa interimara a TVR, a fost chemata sa dea explicatii in Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor, dupa ce televiziunea publica a difuzat interviul lui Ghita prezentat in exclusivitate de EVZ, simultan cu Romania TV, Antena 3 si B1 TV. Primul…

- Uniunea Salvați Romania a relansat proiectul de pentru un referendum de modificare a Constituției cu urmatorul text: „(3) Nu pot fi aleși in organele administrației publice locale, in Camera Deputaților. in Senat și in funcția de Președinte al Romaniei cetațenii condamnați definitiv la pedepse…

- Uniunea Salvati Romania (USR) Filiala Galati anunta ca, la nivel central, a fost autentificat la notariat Grupul de initiativa al campaniei “Fara penali in functii publice”, format din cetateni implicati in actiuni civice si presedintele comitetului, avocatul Mihai Badea. “Fara penali in functii publice”…