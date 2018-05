Uniunea Salvati Romania si Platforma Romania 100 au lansat miercuri programul "Viitorul Vaii Jiului - perspective de dezvoltare durabila", menit sa identifice problemele zonei, sa propuna si sa sustina proiecte, in urma unor dezbateri si discutii cu actori din comunitatile locale.



"In urmatoarele sase luni vom desfasura intalniri in Valea Jiului cu comunitatile locale de acolo, pentru a naste proiecte viabile, care sa vina de la oamenii din zona si pe care ei sa le poata dezvolta. (...) In urma accidentelor din minele din Valea Jiului, am decis sa merg acolo si am coborat in subteranul…