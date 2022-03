Stiri pe aceeasi tema

- Administrația USR e o plaga pentru Timișoara, zice șeful liberalilor timișeni, Alin Nica. Declarația a fost facuta in contextul posibilitații schimbarii viceprimarului liberal. Liderul PNL respinge orice posibilitate ca viceprimarul Timișoarei Cosmin Tabara, membru al PNL, sa fie schimbat din funcție.…

- CARANSEBEȘ – O intrebare lansata de un consilier PSD, in contextul in care societatea municipalitații caransebeșene a inregistrat pierderi de peste 100 de mii de lei in ultimul an și a avut probleme și cu Curtea de Conturi! Consilierul social-democrat Petru Schinteie, liderul grupului PSD-PMP-PRO Romania,…

- Consilierul PMP Mogosoaia, Dinu Gheorghe, a renuntat la demisia anuntata pe pagina de Facebook a partidului, in urma scandalului in care a fost implicat alaturi de un liberal. Cei doi au luat parte la o altercatie cu o consiliera de la USR, care i-a acuzat ca au agresat-o, verbal si fizic, joi seara,…

- La Timișoara a fost lansata, duminica, mișcarea politica numita Platforma Liberal Conservatoare, in prezența a peste 700 de persoane. Platforma Liberal Conservatoare a fost inființata in jurul unei comunitați de sute de liberali, iar membrii comitetului de inițiativa sunt consilierul local Raul Ambruș…

- Administrația Fritz a orașului Timișoara dubleaza costurile la incalzire pentru un apartament, racordat la sistemul centralizat. Astfel ca o factura pentru doua camere in Timișoara va costa dublu decat una din Suceava . Inainte de Craciun, Consiliul Local al Primariei Timișoara a votat creșterea tarifului…

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Societatea Metropolitana de Transport Timișoara l-a contrazis, astazi, pe viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcau, anunțand ca nu are niciun fel de datorie la Societatea de Transport Public Timișoara. „Managementul operatorului de transport Societatea de Transport…

- Oamenii fostului liberal Raul Ambruș , repuși in funcție in aceasta toamna de USR dupa ce in primavara au fost schimbați din funcție pe motiv ca sunt incompetenți și numiți politic de Nicolae Robu, au ajuns, astazi, in Consiliul de Administrație de la Societatea de Drumuri Municipale, tot cu sprijinul…