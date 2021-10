Stiri pe aceeasi tema

- Liberalul Florin Roman preia atribuțiile de președinte interimar al Camerei Deputaților pentru urmatoarele doua saptamani. Decizia a fost luata in Biroul Permanent al Camerei, dupa ce Ludovic Orban a renunțat la funcție.

- OFICIAL| Florin Roman a fost ales in funcția de președinte interimar al Camerei Deputaților Florin Roman a fost ales in funcția de președinte interimar al Camerei Deputaților PNL, USR și UDMR au votat, luni, in Biroul Permanent al Camerei Deputaților, ca a treia funcție in stat sa fie ocupata interimar…

- PNL, USR și UDMR au votat, luni, in Biroul Permanent al Camerei Deputaților, ca a treia funcție in stat sa fie ocupata interimar de Florin Roman (PNL). Interimatul va dura doua saptamani. Daca pe perioada interimatului nu se organizeaza alegeri in Camera Deputaților pentru un nou președinte plin,…

- Ludovic Orban și-a dat demisia de la șefia Camerei Deputaților, miercuri, la ora 12.00. Fostul lider PNL a susținut ulterior o conferința de presa in care și-a explicat decizia. Iata cele mai importante declarații. Ludovic Orban și-a dat demisia de la Camera Deputaților. Declarații Deputatul liberal…

- Ludovic Orban a anunțat miercuri ca și-a scris demisia și a inaintat-o catre Biroul Permanent al Camerei Deputaților. Spune ca a anunțat demisia pentru ca nu poate gira aceasta funcție, considerand ca nu nu mai are legitimitate. El vorbește despre „gruparea demolatoare” condusa de Cițu și Iohannis.…

