- Banii pe care Guvernul Romaniei ii acorda pentru proiectul Timișoara Capitala Europeana a Culturii 2023 au creat o noua disputa ”la baioneta” intre forțele politice și administrative din Timișoara și Timiș. Totul a pornit de la schimbarea destinației banilor alocați, dinspre solicitarile lansate de…

- In pofida opozitiei USR, plenul Senatului a votat astazi in forma Guvernului proiectul de lege privind aproparea OUG 83 care stabileste unele masuri financiare pentru sustinerea desfasurarii Programului „Timisoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023″. Au votat pentru adoptare cele trei partide…

- Consiliul Județean Timiș, prin Biroul pentru dezvoltarea turismului și evenimente, a intocmit o harta cu șapte variante de trasee prin județ, harta pe care a prezentat-o astazi. Toate cele șapte trasee sunt cu plecare din Timișoara și, deocamdata, sunt accesibile doar cu masina, pe cont propriu, insa…

- Timisoara se confrunta cu o lipsa de spatii culturale, iar faptul ca in 2023 va fi Capitala Europeana a Culturii si s-a angajat sa dezvolte infrastructura culturala, accelereaza noile investitii in acest domeniu.

- La inceputul anului viitor, programul „Timisoara, Capitala Europeana a Culturii” va include cea mai importanta retrospectiva Victor Brauner din Europa de Est. Vor fi expuse picturi, desene, sculpturi și obiecte reprezentative pentru intreg parcursul carierei artistului atat din perioada romaneasca,…

- Consiliul Județean Timiș anunța un nou eveniment cultural-expozițional de excepție, inclus in cadrul programului cultural „Timisoara, Capitala Europeana a Culturii”. La inceputul anului viitor, va avea loc cea mai importanta expoziție retrospectiva a artistului de origine romana Victor Brauner, din…

- Primarul Dominic Fritz a comunicat, dupa o intalnire cu mai mulți operatori culturali și cu echipa curatoriala Timișoara 2023, momentul lansarii oficiale al Capitalei Culturale Europene: weekendul 17-19 februarie. „Am anunțat aseara, la intalnirea cu operatorii culturali și echipa curatoriala Timișoara…

- Fundația Art Encounters a decis ca pentru ediția a cincea a Bienalei, cea care va avea loc in anul in care Timișoara va fi Capitala Europeana a Culturii, elvețianul Adrian Notz sa fie curatorul expozițiilor centrale. El va aduce un suflu nou urmatoarei ediții a Bienalei, care va avea loc intre 19 mai…