- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, anunța faptul ca s-a votat rectificarea bugetara la Primaria Capitalei, iar aceasta este una pozitiva. Nicușor Dan a precizat faptul ca, din acest moment, vor reporni lucrarile la Prelungirea Ghencea. ”Azi in Consiliul General al Capitalei s-a votat rectificarea…

- Consiliul General al Capitalei se intruneste in sedinta extraordinara marti, de la ora 10,00, singurele proiecte de pe ordinea de zi fiind cele care vizeaza rectificarea bugetara si alegerea presedintelui de sedinta. Ședința vine in contextul in care coaliția de guvernare s-a rupt, iar Nicușor Dan…

- Rectificarea bugetara este o atributie a coalitiei de guvernare, iar premierul nu poate sa decida singur, a declarat copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos. El a subliniat ca USR PLUS a formulat cateva propuneri care sa fie prinse in proiectul de rectificare si are asteptari in acest sens la ministerele…

- Premierul Florin Cîtu a declarat, marti, ca vor exista modificari cu siguranta fata de forma initiala a rectificarii bugetare si si-a exprimat speranta ca aceasta va fi aprobata cât mai curând. Reamintim ca în ultimele zile au existat discuții și negocieri în coaliție pe…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat vineri seara ca rectificarea bugetara va trebui realizata cu acordul PNL si al coalitiei. Intrebat daca rectificarea trebuie facuta de catre premierul Florin Citu, care detine interimatul la Finante, sau de catre viitorul ministru,…

- Violeta Alexandru, președintele PNL București, avertizeaza ca disputele tot mai frecvente dintre Alianța USR – PLUS și PNL nu fac bine decat social – democraților, care ar putea caștiga, in acest context, viitoarele alegeri locale ori parlamentare. „Este evident pentru oricine ca, in actualul context…