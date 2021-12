Deși susțin in continuare ca inca funcționeaza alianța administrativa dintre liberali și USR-iști, politicienii din cele doua partide nu scapa nicio ocazie de a-și arunca replici taioase. In ședința online a Consiliului Local Timișoara de joi dupa-amiaza, la final, la secțiunea interpelari, consilierul liberal Dan Diaconu l-a intrebat pe primarul Dominic Fritz daca exista vreun […] Articolul USR și PNL, contre dure in Consiliul Local Timișoara: ”ipocrit”, ”sunteți niște resturi” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .