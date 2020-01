USR și PLUS vor să fuzioneze. Congresul ar urma să aibă loc în iulie ​Conducerile USR și PLUS au decis fuziunea celor doua formațiuni, un congres urmând sa aiba loc în iulie. În acest sens, s-a cerut un mandat din partea organizațiilor.



&"​Birourile Naționale ale USR PLUS au decis, luni, în ședința comuna de alianța, sa solicite organizațiilor un mandat pentru organizarea unui congres de fuziune în luna iulie. Decizia va fi luata în Comitetul politic al USR și în Consiliul Național al PLUS, care vor avea loc pe 8 februarie, în București. În cursul lunii februarie, filialele USR și PLUS sunt încurajate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alianta USR PLUS va stabili, saptamana viitoare, modalitatea de evaluare prin care va fi ales candidatul unic pentru Primaria Capitalei, a anuntat, luni, candidatul PLUS in aceasta competitie interna, Vlad Voiculescu. "Nu s-a schimbat nimic. Alianta USR-PLUS va avea candidat unic pentru Primaria Capitalei,…

- Jurnalistul Moise Guran a anunțat miercuri, intr-o intervenție la Europa FM, ca renunța definitiv la cariera de jurnalist și ca iși va asuma un rol politic. Decizia sa vine dupa mai multe discuții cu liderii Alianței USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș.

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca sunt sanse de 50% sa candideze la sefia partidului la Congresul de luna viitoare, iar in cazul in care va intra in cursa va trece in proiectul sau politic ''o reuniune si o inchegare a fortelor de stanga''.Intrebat, la Adevarul…

- ”In primul rand, au fost intarite masurile care asigura integritatea in cadrul PLUS, prin introducerea in statut atat a unor prevederi referitoare la respingerea traseismului ori a oportunismului politic, precum si prin prevederea unui set extins de incompatibilitati intre functiile ocupate in cadrul…

- ​USR-PLUS se afla probabil la cel mai greu moment de la constituirea alianței. Și asta pentru ca cele doua partide au propriii candidați pentru Primaria Capitalei. USR vrea sa-l susțina pe Nicușor Dan, fondatorul partidului, care în prezent este candidat independent, iar PLUS are foarte multe…

- Dacian Ciolos a declarat sambata, dupa realegerea sa in functia de presedinte al PLUS, ca partidul sau sustine in continuare candidatura lui Vlad Voiculescu la Primaria Capitalei, informeaza Agerpres."Suntem convinsi ca avem o sansa mare sa castigam alegerile locale la Primaria Capitalei si suntem gata…

- Adica Vlad Alexandrescu, nu Nicușor, pe care il vrea USR Reales președinte al PLUS fara contracandidat , Dacian Ciolos, a declarat sambata, referindu-se la existenta unui candidat USR - PLUS la Primaria Capitalei, ca se vor face toate eforturile pentru a exista un candidat comun. El s-a declarat totusi…

- Denise Rifai, realizatoarea postului Realitatea TV, care, miercuri, are ultima zi de emisie, dupa ce Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) nu a mai prelungit licența postului, a spus, marți seara, ca e ultima sa emisiune și a transmis un mesaj telespectatorilor.Citește și: Klaus Iohannis…