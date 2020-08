Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna a anuntat pe Facebook ca formatiunea pe care o conduce, USR, a adoptat la Congres fuziunea cu PLUS. Presedintele USR precizat ca incepe perioada generatiilor liderilor din USR si PLUS, dupa ce 30 de ani politica a fost facuta de vechile partide.

- Alianta USR PLUS anunta ca a strans 100.000 de semnaturi online pentru sustinerea candidatilor sai la alegerile locale. "100.000 de semnaturi online reprezinta un pas imens pentru democratie, dar si pentru digitalizare, un capitol la care Romania are mult de recuperat. Vom continua sa strangem semnaturi…

- Dacian Ciolos a avertizat ca pentru a reusit sa acceseze fondurile puse la dispozitie de Uniunea Europeana, Romania are nevoie de o reforma a statului si prezinta pe Facebook opt lucruri pe care romanii ar trebui sa le știe despre cele aproape 80 de miliarde de euro pe care Romania le-ar putea accesa…

- Liderii USR si PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, anunta inceperea strangerii de semnaturi pentru alegerile locale, campania Aliantei urmand sa se desfasoare sub sloganul "Strada cu strada schimbam Romania!" "Trecem printr-o perioada extrem de complicata atat ca societate, cat si la nivel individual.…