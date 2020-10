USR şi PLUS au aprobat Programul de guvernare al Alianţei Cei aproape 200 de membri care alcatuiesc conducerile reunite ale USR si PLUS au aprobat sambata, 17 octombrie, programul de guvernare pe care Alianta USR PLUS se angajeaza sa-l puna in practica dupa alegerile parlamentare, informeaza un comunicat transmis AGERPRES.



"Programul de guvernare propus de USR PLUS va aduce o schimbare radicala a modului de a guverna in Romania. Avem nevoie de un stat eficient, care sa actioneze curat, profesionist, in interesul cetateanului, ca partener al mediului de afaceri si al societatii civile. In anii urmatori, cetatenii si mediul antreprenorial… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

