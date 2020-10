Stiri pe aceeasi tema

- USR si PLUS anunța ca au aprobat sambata Programul de guvernare pe care Alianța se angajeaza sa-l puna in practica dupa alegerile parlamentare. Intre angajamentele-cheie din program, sunt menționate repararea legilor justiției, depolitizarea școlii, crearea unui Fond National de Modernizare a Infrastructurii…

- Programul de guvernare al PSD, pentru perioada 2021-2024, prevede reducerea impozitarii și astfel creșterea salariilor a 85% din angajați.Citește și: Harta majoritaților din teritoriu: Teatrele de razboi dupa alegerile locale .In programul de guvernare cu care PSD va candida in alegerile parlamentare,…

- Alianța USR PLUS a transmis, printr-un comunicat de presa, programul de guvernare locala pentru Dej. Redam integral comunicatul alianței: ”Alianța USR PLUS propune o viziune de a face din Dej un oraș cu adevarat european, un oraș de care sa putem sa ne simțim din nou mandri. Aceasta viziune a fost transpusa…

- Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti a aprobat, in unanimitate, protocolul de constituire a Aliantei USR PLUS la nivelul Capitalei si al sectoarelor. In alegerile locale din 2020, USR si PLUS vor avea liste comune de candidati pentru Consiliile Locale de Sector si pentru Consiliul…