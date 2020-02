USR și-a stabilit candidații la Consiliul Local Timișoara. Vezi lista USR și-a stabilit, astazi, in cadrul unei adunari generale, lista celor care vor candida din partea partidului la Consiliul Local Timișoara. „Am ales aceasta lista in mod transparent, nu in spatele ușilor inchise. Este o lista de cetațeni, pentru cetațeni. Vrem sa aducem consiliul local mai aproape de oameni, mai ales in cartiere. Consiliul local […] Articolul USR și-a stabilit candidații la Consiliul Local Timișoara. Vezi lista a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

